İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyette verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İmamoğlu'nun emniyette verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. İmamoğlu ifadesinde çok sayıda soruya "Bu soruyu muhatap almıyorum" cevabını verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin süren dava çerçevesinde usulsüz bağış toplama olayı ile ilgili olarak bazı tanıkların ifade verdikleri, tanıkların ifadelerinde, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok kişi hakkında iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları ve para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları şeklinde sözler sarf ettiği aktarılmıştı.

Ekrem İmamoğlu Sarıyer'deki evinde gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Sarıyer'deki evinde gözaltına alınmış, polis ekipleri evinde arama yapılmıştı.

İmamoğlu'nun verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı

İmamoğlu'nun gözaltına alındıktan sonra emniyette saatler süren ifadesinin detayları ortaya çıktı. Kendisine "Tarafınıza anlatılan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?" diye sorulan İmamoğlu "Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum" dedi. Üzerine kayıtlı telefonlar hakkında bilgisi sorulan İmamoğlu, 2 hat kullandığını, yoğunluktan dolayı bu hatlarla çalışanlarının ilgilendiğini aktardı. İmamoğlu, adına düzenlenmiş vekaletname bulunup, bulunmadığına ilişkin, iş yoğunluğu nedeniyle, vekillerinde vekaletnamenin mevcut olduğunu belirtti.

Soruları muhatap almadığını söyledi

Öte yandan İmamoğlu, emniyette sorgu sırasında yöneltilen çok sayıda soruya "Bu soruyu muhatap almıyorum" cevabını verdi.

"Geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar başkan olduğu dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır, ne de ihalelere imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır"

İBB Başkanı İmamoğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ürün/hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katılıp, katılmadığı ile katıldıysa hangi unvanlarda katıldığı soruldu. İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve geçmişteki belediye başkanları rahmetli Kadir Topbaş, Ali Müfit Gürtuna ve Recep Tayyip Erdoğan dahil geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar başkan olduğu dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır, ne de ihalelere imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır" diye yanıtladı.

"Resmi olmayan bir harcama yapılacak, birisi satın alınacaksa ve bunun için bir bütçe oluşturulacaksa bu işleri Tuncay ve Fatih Keleş yapar"

Ayrıca, bir kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 'gizli tanık' sıfatıyla ifade verdi. 'Meşe' kod adıyla ifade veren tanık, "Görüntülerde yer alan diğer kişilerden Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'da İmamoğlu'nun para trafiğini sağlayan kişilerdir. Tuncay Yılmaz şirket müdürüdür. Fatih Keleş ise eski dönemden itibaren rüşvet ya da komisyon işlerinden paraları toplayan kişidir. Fatih'i İBB Spor başına getirdi. Tuncay'ı burada muhasip yaparak kulübe giren ve kulüpten çıkan parayı kontrol atına aldılar. Resmi olmayan bir harcama yapılacak, birisi satın alınacaksa ve bunun için bir bütçe oluşturulacaksa bu işleri Tuncay ve Fatih Keleş yapar. Ekrem İmamoğlu'nun bu konuda yaptığı toplantılara ikisi de katılır. Murat Ongun'da bu toplantılarda yer alır. Ertan Yıldız, iştiraklerden sorumlu danışmandır. Medya ve Kültür A.Ş. dışında verilecek tüm ihaleleri ve bu ihalelerin hangi şirketlerin alacağını belirler. Yıldız, ihalelerden alınacak komisyonu Keleş ile birlikte belirler. Daha sonra Fatih ve Tuncay bu paraları toplar. CHP kurultayı döneminde bu şekilde toplanan paralar delegelere dağıtıldı. İşin başında ise şuan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan vardı" diye konuştu.

"Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'a toplattırılan paralar ile BİMTAŞ'ın İPA' ya yaptığı finansman delegelere dağıtıldı"

'Meşe' kod adıyla ifade veren gizli tanık, "İşin finans kaynağının bir kısmı BİMTAŞ üzerinden sağlandı. BİMTAŞ'a İPA (İstanbul Planlama Ajans) finanse ettirildi. Hem İmamoğlu'nun, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'a toplattırdığı paralar, hem de BİMTAŞ'ın İPA' ya yaptığı finansman delegelere dağıtıldı. Bu şekilde kurultayda istediği gibi sonuç aldılar. Advercity isimli bir firma vardır. Belediye'nin açık hava reklamcılığını yapar. Bu firma Murat Kapgir ve Hüseyin Köksal adına kayıtlıdır. Hüseyin Köksal Ekrem İmamoğlu'nun kasalarından biridir. Hatta kamuoyuna CHP'de para kuleleri şeklinde yansıyan ve İl Başkanlığı binası alımı sürecinde adı gündeme gelmiştir. Şoförü de görüntülerde yer almaktadır. İmamoğlu'nun emanetçisidir' şeklinde beyanda bulundu.

"Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun kasalarından biridir"

'Çınar' kod adlı gizli tanık ise ifadesinde, "Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun kasalarından biridir. Rüşvet ya da komisyon adı altında paraları toplar. Bunun örneği basına yansıdı. İl Başkanlığı binasının alım sürecinde paraları toplayan kişidir. Toplanın paralar bağış değildir. Bağış kılıfı uydurulmuştur. Hüseyin Köksal'ın da adı bu olayda geçti. Emrah ile yakın olan kişilerdendir. Açık hava reklam işlerin kendisine verildi. Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı hakkında çoğu şeyi bilebilecek kişi, Ongun'un şoförü Kadir Öztürk'tür. Emrah'ın tüm adreslerini bilir" diye konuştu.

"Tüm isnatları şiddetle reddederim"

Gizli tanıkların ifadelerine karşı cevabı sorulan İmamoğlu, "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim" diye yanıtladı.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya ilişkin İmamoğlu'nun Cumartesi günü akşam saatlerinde Savcılıkta ifade vermesi bekleniyor. - İSTANBUL