İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "suç örgütü liderliği" ve "terör örgütüne yardım ettiği" iddiasıyla gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Öte yandan örgüt yöneticilerinden biri konumunda bulunduğu öne sürülen şüphelilerden Murat Ongun'un da gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin süren dava çerçevesinde usulsüz bağış toplama olayı ile ilgili olarak bazı tanıkların ifade verdikleri, tanıkların ifadelerinde, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok kişi hakkında iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları ve para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları şeklinde sözler sarf ettiği aktarıldı.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturmalara İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin Mülkiye Müfettişliği tarafından tanzim edilen rapor sonucu başlandığı kaydedildi.

İmamoğlu'nun suç örgütü lideri olduğu iddia edildi

Soruşturmalar kapsamında, şüpheli İmamoğlu'nun suç örgütü lideri olduğu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri İstanbul Büyükşehir Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği, örgütün devamını sağlamak amacıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturdukları ve birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelere karıştıkları öne sürüldü.

Soruşturmalar çerçevesinde, örgüt üyelerinin hem kendi üzerlerine hem de SGK'lı çalışanlarının üzerlerine kurdukları şirketlerle Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Medya A.Ş. Kültür A.Ş.'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları, aldıkları işlerin bir çoğunun tamamlanmadıkları ve bir kısmının ise hayali işler olduğu belirlendi.

Ayrıca, naylon fatura düzenlemek suretiyle akladıkları paraları kişisel zenginleşmelerinin yanı sıra suç örgütünün faaliyetleri doğrultusunca kullandıkları, İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde temin edilerek örgütün devamlılığı için kullandıkları, Medya A.Ş, Kültür A.Ş., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleri ile ya örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'na ait inşaatlara para aktardıkları ya da şahsa ait şirketlere mal devri yaptıkları öne sürüldü.

Soruşturmalar kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'nden açık ihaleler neticesinde iş alan iş adamlarının ödemelerinin yapılmayarak tehdit yoluyla elden temin edilen paralar sonrasında ödemelerin yapıldığı, hali hazırda faal olan bir çok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında Belediye Encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı, rüşvet ve irtikap eylemleri neticesinde elde edilen gayrimenkullerin örgüt kasası olarak kullanılan iş adamlarının üzerine alındığı da iddia edildi.

Soruşturmalar kapsamında örgüt lideri iddiasıyla İmamoğlu'nun yanı sıra örgüt yöneticisi konumunda bulundukları öne sürülen şüpheliler Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız'ın da arasında bulunduğu 100 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından gözaltı kararı verildi.

'Kent uzlaşısı' adı altında örgüt mensuplarının belediyelere sızdırıldığı öne sürüldü

Öte yandan Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü PKK'nın metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altında örgüt mensuplarının belediyelere sızdırılarak örgütün etkinliğinin artırılması ve finansman sağlanması iddiasına ilişkin, İmamoğlu'nun bu çerçevede örgütün çatı yapılanmasıyla ittifak halinde olduğu tespitinin, örgütün medyası tarafından duyurulduğu aktarıldı.

Soruşturma kapsamında, CHP kontenjanından seçilen meclis üyeleri ile atanan başkan yardımcılarının incelenmesi sonucu bir kısmının örgüt ile irtibatlarının bulunduğu, 31 Mart 2024 yerel seçiminden birkaç gün önce CHP'ye üye kaydı yaptırdıkları da belirlendi. Şüpheli İmamoğlu'nun ve yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, 'Spectrum House sahibi A.B. ve çalışanı H.A.'nın 'kent uzlaşısı' faaliyetlerinin içerisinde yer aldıkları öne sürülürken, İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde 'kent uzlaşısı' faaliyetlerine bilerek katıldığı iddia edildi. Söz konusu 7 şüpheli hakkında ise bu soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan gözaltı kararı verildi. Öte yandan tüm soruşturmalar kapsamında gözaltı kararı verilen şüpheli sayısının 106 olduğu öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı. Polis ekipleri sabah erken saatlerinde Ekrem İmamoğlu'nun evine gidilerek arama yapıldı. Aramanın ardından İmamoğlu gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu'nun, sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi. Öte yandan örgüt yöneticilerinden biri konumunda bulunduğu öne sürülen şüphelilerden Murat Ongun'un da gözaltına alındığı öğrenildi.