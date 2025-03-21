İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt - Son Dakika
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İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt

İBB\'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan, belediyeye ait dijital uygulamalar aracılığıyla kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı yönündeki iddiaların "asılsız ve gerçek dışı" olduğunu belirterek, bu içerikler hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

21.03.2025 17:24
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yer alan, belediyeye ait dijital uygulamalar aracılığıyla kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

"ASILSIZ VE GERÇEK DIŞI"

İBB tarafından yapılan yazılı açıklamada iddiaların "asılsız ve gerçek dışı" olduğunu belirterek, bu içerikler hakkında hukuki süreç başlatılacağı duyuruldu.

"DAHA ÖNCE İBB MECLİSİ'NDE DE GÜNDEME GELDİ"

Açıklamada, kamuoyunda yer alan iddiaların daha önce İBB Meclisi'nde gündeme geldiği ve gerekli bilgilendirmenin şeffaf biçimde yapıldığı anımsatıldı. Belediye, tüm dijital uygulamaların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun şekilde hizmet verdiğini vurguladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Açıklamada, "Kişisel verilerin farklı amaçlarla kullanılması ya da üçüncü taraflarla paylaşılması kesinlikle söz konusu değildir" denilerek, kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan manipülatif içeriklere karşı ilgili sosyal medya hesapları ve yayın organları hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Medya, Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • AHMET YILMAZ:
    FÎRAVUN ERDOGAN 24 122 Yanıtla
    Abdullah K:
    Baban heralde bu kadar iyi tanıdığına göre ?? 9 1
    Doğan Kantarcı:
    Allah’ın sopası var daha 3 1
  • Ahmet Mert Soylu:
    Görcez gerçek dışı mı? Göreceksiniz gerçek dışı mı? Suçlu ben suçluyum der mi hiç? 73 12 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    zaten feto bademlerinin ipliklerini pazara çıkardığı için kudurdu ekepe ama GİDECEKLER 14 61 Yanıtla
  • Esmanur1:
    chp tescilli hırsızdır,bu kanıtlanmıştır 40 6 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    o bu değilde istanbul nimet nimet demişti anlıyamamışız meğer adamı...Ye babam ye 39 4 Yanıtla
  • ahmet demir:
    chp öle bir çökecekki sokağa çıkmax hale gelecek azz sabredinn 28 9 Yanıtla
  • 220198:
    heralde yalan diyeceksiniz,ama atladiginiz bisey var oda murat ongun un ses kaydi istanbul kart dahil tumm ibb app leri veri topluyor ingiltereden aliyorsunuz bide ustune size akbank bu uygulamayi kullanmak istedi bddk tarafindan 55 milyon ceza yedi ona ragmen etik mi diye dalga gecer ses kaydiniz var 25 4 Yanıtla
  • 78908900:
    Dün f.tö nün dershane ve gazeteleri önünde nöbet tutanlar bugün de aynısını sergiliyorlar ... 23 1 Yanıtla
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