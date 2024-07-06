İBB'nin Müze Gazhane'deki İspark otoparkında 4 adet sıfır araç çizik halde bulundu - Son Dakika
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İBB'nin Müze Gazhane'deki İspark otoparkında 4 adet sıfır araç çizik halde bulundu

Kadıköy'de Müze Gazhane'nin İspark otoparkına aracını koyan bir kişi, aracını almaya geldiğinde tüm kaputunun çizilmiş halde olduğunu fark etti. Ayrıca, otoparkta bulunan 4 aracın daha çizik olduğunu iddia etti. Durumu polise bildiren araç sahibi şikayetçi oldu.

06.07.2024 23:25
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İBB'nin Müze Gazhane'deki İspark otoparkında 4 adet sıfır araç çizik halde bulundu

-Müze Gazhane'deki İspark otoparkına aracını koydu, çizilmiş halde buldu

İSTANBUL - Kadıköy'de Müze Gazhane'nin İspark otoparkına 1 buçuk yıl önce abonelik alan ve sıfır aracını sürekli buraya koyan Volkan Dalakçı isimli kişi, aracını almaya geldiğinde tüm kaputunun çizilmiş halde olduğunu gördü. Dalakçı, kendi aracı haricinde otoparkta bulunan 4 aracın daha çizilmiş olduğunu iddia etti. Durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu.

Olay, İstanbul Kadıköy İlçesi Müze Gazhane İspark otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Volkan Dalakçı isimli bir şahıs bir buçuk yıl önce aldığı sıfır aracını sokakların dar olması ve aracının zarar görmemesi için Müze Gazhane İspark'tan abonelik alarak aracını buraya park etmeye başladı. Son olarak 1 Temmuz'da saat 22.41'de İspark'a aracını koyan Volkan Dalakçı, 6 Temmuz tarihinde sabah saatlerinde aracını çıkarmak için İspark otoparkına geldiğinde aracının her yerinin çizilmiş olduğunu farketti. Durumu İspark yetkilisine bildirip rapor tuttu. Araç sahibi Volkan Dalakçı polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Araç sahibi Volkan Dalakçı, "İspark aboneliğim var geçen yıl, Mart ayından beri. Aracımı sıfır aldıktan sonra sokakta durmasın, başına herhangi bir şey gelmesin istedim. Çünkü çok dar sokaklarımız var burada. Bu düşünceyle, güvenli durması amacıyla ispark'tan abonelik aldım. Yaklaşık bir buçuk yıldır aracım sürekli olarak burada duruyor. Ayın birinde, 22.41'de ben en son buraya giriş yapmışım. Sonrasında bu olayı bugün öğreniyorum. Bugün ayın 6'sı. Sabah 8.30'da gördüm ve şok oldum. Çok üzüldüm açıkçası bu duruma. Sonrasında ispark yetkilileriyle durumu paylaştım. Güvenliğe söyledim. Burada bir tutanak tuttuk. Burada işin en can sıkıcı noktası aslında, tamam bir olay olmuş olabilir ama ayın dördünde olduğu söyleniyor olayın. Bu süre zarfında tarafımla herhangi bir iletişime geçilmedi. Mail yoluyla ya da telefon yoluyla. Benim bilgim yok.Tarafımıza herhangi bir bilgi verilmiyor. Ayın dördünde olan bir olayı ben kendim buraya geldim de görüyorum" dedi.

"Otoparkta 4 araç daha çizilmiş"

Volkan Dalakçı, " Aşağıda şu anda benim aracım haricinde 4 araç var çizik vaziyette. Hala duruyor. Belki sahiplerinin haberi yok. İspark yetkilisi haber vermediği söylüyor. Aracın kaput, sağ kapı, çamurluk, bagaj yani aracın neredeyse her yeri çizik içerisinde" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İBB'nin Müze Gazhane'deki İspark otoparkında 4 adet sıfır araç çizik halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB'nin Müze Gazhane'deki İspark otoparkında 4 adet sıfır araç çizik halde bulundu - Son Dakika
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