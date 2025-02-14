AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, geçirdiği trafik kazasında hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile danışmanı Hayati Kanat, bir program sonrası Afyonkarahisar'a dönerken kaza yaptı.
Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Milletvekili Yurdunuseven ile danışmanı Hayati Kanat Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde müşahade altına aldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İbrahim Yurdunuseven Trafik Kazası Geçirdi - Son Dakika
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