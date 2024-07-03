İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yabancı düşmanlığına, ırkçılığa ve nefret söylemine yer yok

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yabancı düşmanlığına, ırkçılığa ve nefret söylemine milli değerlerimizde, kültürümüzde ve inancımızda yer yoktur" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yabancı düşmanlığına, ırkçılığa ve nefret söylemine milli değerlerimizde, kültürümüzde ve inancımızda yer yoktur. Tarihi ve kültürel bir sembol, ırkçılıkla bir tutulamaz. Bizim Çocuklar'ın Almanya'da elde ettiği başarı, suni gündemlerle gölgelenemez" ifadelerine yer verdi. - ANKARA