İçişleri Bakanı Yerlikaya: Balıkesir ve Tekirdağ'da 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Balıkesir ve Tekirdağ'da 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Balıkesir ve Tekirdağ\'da 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla gerçekleştirilen 'Kafes-38' operasyonları sonucunda Balıkesir'de Cengiz Güven ve Tekirdağ'da Nevzat Halitoğlu'nun liderlik ettiği 2 Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlar kapsamında Örgüt Elebaşıları ile birlikte toplamda 16 şüpheli gözaltına alındı.

10.02.2024 08:07
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kafes-38" operasyonlarında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in ve Tekirdağ'da elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 Organize Suç Örgütü çökertildi. 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Operasyonlarda Örgüt Elebaşıları ile birlikte 16 şüpheli yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Balıkesir ve Tekirdağ'da 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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