İdlib\'de Mühimmat Deposu Patladı

Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda yaşanan patlama Hatay'dan hissedilirken yükselen dumanlar Türkiye tarafından net olarak görüldü.

Suriye'nin İdlib kentinde kırsal alanda bir mühimmat deposunda bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Türkiye sınırına yakın olan noktada gerçekleşen patlama Hatay'ın Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi. Patlama anı cep telefonuyla Suriye'de görüntülenirken, gökyüzünü kaplayan dumanlar da Hatay'da görüldü. Dumanları kayıt altına alan vatandaş görüntülerde bölgenin Türkiye sınırına yakınlığına da anlattı. - HATAY