Saraçhane'de İETT otobüs şoförlerinin eyleminde gergin anlar
İSTANBUL - Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ödeme alamadıkları gerekçesiyle eylem gerçekleştiren İETT otobüs şoförleri ile polis ekipleri arasında gergin anlar yaşandı.
Saraçhane'de İBB'den ödeme alamayan İETT otobüs şoförleri eylem düzenlendi. Eylemde, toplanan gruba polis ekipleri dağılmaları yönünde ikazda bulundu. Grup, ikazı dinlemeyerek eylemi devam ettirdi. Polis ekipleri şoförlere müdahale edince gergin anlar yaşandı.
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