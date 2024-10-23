İETT Otobüsü Tehlikeli Sollama Yaptı

3.Sayfa

İstanbul'da bir İETT otobüsü şoförü, tek şeritli yolda sollama yaparak hem otobüste bulunan yolcuları hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attı. Şoförün, vatandaşların canını hiçe saydığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kemerburgaz - Cendere yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir İETT otobüsü şoförü tek şeritli yolda sollamaya çıkarak hem otobüste bulunan yolcuları hem de diğer araçta bulunan vatandaşların canını hiçe saydı. Şoförün, trafiğe tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sollama yapmak için manevra yapan İETT otobüsünün tehlikeli hareketleri görüldü. - İSTANBUL