İETT Şoförü Yolcunun Boğazını Sıktı - Son Dakika
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İETT Şoförü Yolcunun Boğazını Sıktı

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Pendik'te İETT otobüsünde şoför ile yolcu arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce gencin boğazı sıkıldı.

15.09.2024 00:32
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Pendik'te İETT şoförü çileden çıktı... Arbede anları kamerada

İSTANBUL - Pendik'te İETT otobüsü şoförü ile yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İETT şoförü, kendisine "Seni delerim" diyen gence "4'te bindim bu arabaya daha bir simit yemedim. Psikolojim bozuldu. Hadi delsene beni" diyerek gencin boğazını sıktı. O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul'un Pendik ilçesinde saat 15.40 sıralarında KM11 İETT otobüsünde yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HO 3160 plakalı İETT otobüsünün şoförü seyir halindeyken bir anda durarak, şoför koltuğunun arkasında oturan genç bir yolcuyla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İkili arasındaki sözlü tartışma yolcunun şoföre "Seni delerim" demesiyle bir anda kavgaya dönüştü. Bu sözler karşısında öfkelenen İETT şoförü, "Hadi beni delsene" diye bağırarak gencin boğazını sıktı. Kavga esnasında İETT şoförü, "Saat 4'te bindim bu araca, daha bir simit bile yemedim. Psikolojim bozuldu" diyerek kendini savundu. İkili arasındaki kavga otobüsün içindeki diğer yolcuların araya girmesiyle sonlandı. Genç yolcuyu aşağıya indiren şoför, yoluna devam etti. Yaşanan olay ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İETT Şoförü Yolcunun Boğazını Sıktı - Son Dakika

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