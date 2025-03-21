İftar vakti çıkan yangında ev küle döndü

DÜZCE - Düzce'de iftar vakti Ağa mahallesinde çıkan yangın da ev küle döndü.

Olay Ağa Mahallesinde iftar saatlerinde İhsan Demirkaynak'a ait evde yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde tek katlı evi alev topuna çevirince bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine intikal ederek başlattığı yangın söndürme çalışmaları çerçevesinde ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda evin metruk olduğu ve kimsenin kalmadığı belirlendi.