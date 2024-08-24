Iğdır\'da Kamyon Direğe Çarparak Devrildi

3.Sayfa

Iğdır'da virajı alamayan kamyon direğe çarparak devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Iğdır merkeze bağlı Bayraktutan köyü yakınlarında meydana geldi. İnşaat malzemesi yüklü 76 DF 957 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayınca yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi. Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarılarak devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR