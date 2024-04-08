Iğdır\'da Seçim Gerginliği: Mazbata Tartışması

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerini kazanan CHP'li adaydan mazbatanın alınıp AK Partili adaya verilmesi gerginliğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, 31 Mart seçimlerinde Tuzluca ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li belediye başkan adayı Cemal Kurnaz 30 bin 64 oy ile seçimi birinci sırada bitirdi. Ancak seçim sonucu geçersiz sayılarak, mazbata CHP'li adaydan alınıp AK Parti'nin adayı Ahmet Sait Sedrettin Türkan'a verildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verdiği gerekçesiz kararın ardından Tuzluca'da gerginlik yaşanırken, YSK'nın gerekçeli kararı ilerleyen günlerde açıklayacağı belirtildi. Karar sonrası ilçede çıkan olaylara polis müdahale ederken, birçok iş yerinin camları kırıldı. - IĞDIR