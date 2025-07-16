Iğdır\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Iğdır merkeze bağlı Çalpala köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Atakan Türkden'in kullandığı 76 DE 359 plakalı süt toplama kamyoneti, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kamyonetin bir bahçeye girdiği kazada sürücü Türkden yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR