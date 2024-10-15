İğneada'da Sel Cinayet İddiası Soruşturması

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İğneada'daki yaşanan sel ile ilgili cinayet iddiasına ilişkin soruşturma

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl sel ile ilgili hayatını kaybeden tesis çalışanı Ümit Solmaz'ın öldürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçtiğimiz yıl Eylül ayında yaşanan sel ve selde yıkılan ruhsatsız işletmede hayatını kaybeden tesis çalışanı Ümit Solmaz'ın öldürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumundan Solmaz'ın cesedine ilişkin ayrıntılı rapor istendi.

Gelen rapora göre Solmaz'ın öldürüldüğüne ilişkin bir bulguya rastlanmadığı yer aldı. Ayrıca işletmede çalışan N.G'nin yeniden savcılık tarafından ifadesi alındı.

Öte yandan Solmaz'ın kullandığı cep telefonlarına ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna HTS kayıtlarının araştırılması ve GSM operatörlerine müzekkere yazıldığı öğrenildi.