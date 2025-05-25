İHA Destekli Operasyonda 8 Şahıs Yakalandı

Aranan şahıslara yönelik 3 ilde operasyon

İnsansız hava aracı destekli operasyonlarda 8 kişi yakalandı

ŞANLIURFA - jandarma tarafından aranan şahıslara yönelik Şanlıurfa merkezli Konya ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen insansız hava aracı destekli operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arana şahıslara yönelik Şanlıurfa merkezli Konya ve Diyarbakır'da operasyon gerçekleştirdi. İnsansız hava aracı destekli operasyonlarda 8 aranan şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.