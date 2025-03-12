İhbarlı kırmızı ışık denetimi sürücülere göz açtırmadı
BOLU - D-100 kara yolunun şehir merkezi çıkışında trafik polisi ekipleri, ihbarlı trafik denetimi gerçekleştirdi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda KGYS kameralarının olmadığı noktalarda denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler tarafından şehrin çıkış noktasında Ankara istikametinde uygulama noktası oluşturuldu. Kırmızı ışık ihlallerinin yoğunlaştığı bölgelerde ihbarlı kırmızı ışık ve emniyet kemeri uygulaması yaptı. Uygulama noktasında bekleyen ekipler, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.
Trafik denetimine giren Tülay Soykan, "Cezalar ağır. Kurallara uyuyoruz. Uymazsak cezalar ağır" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İhbarlı Trafik Denetimi Bolu'da Sürücülere Ceza Yağdırdı - Son Dakika
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