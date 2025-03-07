İntihar girişiminde bulunan vatandaşı İlçe Emniyet Müdürü ikna etti
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 5. katına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gök'ün yoğun çabalarıyla ikna edilerek kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, çarşı merkezinde bulunan bir binanın 5. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kişi, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gök'ün uzun uğraşları sonucu ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İlçe Emniyet Müdürü, İntihar Girişimini Önledi - Son Dakika
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