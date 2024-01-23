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İlk iş günü sonu oldu

Gaziantep'te parke ustası olan 20 yaşındaki genç, ilk iş gününde 7. kattaki yük asansöründen düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Genç işçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlk iş günü sonu oldu
23.01.2024 - 23:03,
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İlk iş günü sonu oldu

7. kattaki yük asansöründen düşen genç parke ustası hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te parke ustası 20 yaşındaki genç, ilk iş gününde 7. kattaki yük asansöründen düşerek hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta parke ustası olarak işe başlayan Muhammet Emin Arı, 9 katlı bir binanın 7'nci katında yük asansörüne bindi. Yük asansöründeyken bir anda dengesini kaybeden Arı, 7. kattan aşağı düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Arı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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