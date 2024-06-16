İluh Deresine devrilen minibüsteki yaralı traktörle kurtarıldı
BATMAN - Batman'da kaza yaparak İluh Deresine devrilen minibüsteki yaralı dereye indirilen traktörle sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Bostan Caddesinde seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 7 metre yüksekliğindeki İluh Deresine devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Minibüste sıkışan bir kişi dere yatağına indirilen traktörle çıkartıldı. Sedyeye alınan yaralı traktör üzerinde götürülerek sağlık ekiplerine sevk edildi.
Yaralı kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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