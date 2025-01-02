İmam Kaba'nın Ölümünde İBB'nin İhmali İddia Ediliyor - Son Dakika
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İmam Kaba'nın Ölümünde İBB'nin İhmali İddia Ediliyor

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İGDAŞ kazısı sonrası açılan ve kapatılmayan çukura düşen İmam Abdülkerim Kaba'nın ölümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu olduğu öne sürüldü. Oğlu Muhammed Musa Kaba, olayın önlenmemesini eleştirerek hukuki süreç başlattıklarını belirtti.

02.01.2025 13:51  Güncelleme: 14:01
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İBB'nin ölümünde ihmali olduğu iddia edilen İmam Kaba'nın çukura düştüğü anlar kamerada

İmam Abdülkerim Kaba'nın oğlu Muhammed Musa Kaba: "Kusuru babamın dikkatsiz kullanmasına değil, belediyenin sorumsuzluğuna bağlıyoruz"

İSTANBUL - Sultangazi'de 18 gün önce İGDAŞ kazısı sonrası düzeltilmeyen çukura girdikten sonra düşüp arkasından gelen aracın altında kalarak hayatını kaybeden İmam Abdülkerim Kaba'nın ölümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihmali olduğu iddia edildi.

Olay, 16 Aralık'ta sabah saatlerinde Sultangazi Esentepe Mahallesi 2375. Sokak'ta meydana geldi. Görevli olduğu camiye motosikleti ile seyir halindeyken İmam Abdülkerim Kaba, sokakta yapılan İGDAŞ çalışması sonrasında açılan ve kapatılmayan çukura düştü. Arkasından gelen aracın düştükten sonra kendisini görmemesi sonucu, otomobil altında kalan Abdülkerim Kaba tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Harekete geçen savcılık, araç sahibini gözaltına aldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Asrın felaketi olan 6 Şubat depreminde çocuğunu kaybettikten sonra ailesiyle İstanbul'a taşınan İmam Abdülkerim Kaba'nın ölümünün ardından oğlu Muhammed Musa Kaba, olayın İBB ihmali ile gerçekleştiğini iddia ederek hukuki süreç başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İmam Abdülkerim Kaba'nın çukura düşerek hayatını kaybettiği olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İmam Kaba'nın motosikletinden düştüğü arkasından gelen aracın altında kaldığı görülüyor. Olay günü ise belediye ekiplerinin kaza yerine gelip çukuru kapattığı da güvenlik kamerasına yansıyor.

"Biz bu noktada sorumlu kişilerden şikayetçi olacağımızı belirttik"

Babasının ölümünde İBB'nin ihmalinin olduğunu iddia eden İmam Abdülkerim Kaba'nın oğlu Muhammed Musa Kaba, "Babam 16 Aralık tarihinde görevli olduğu camiye sabah namazına gittiği esnada belediyenin kazmış olduğu, üzerini kapatmadığı çukura düşerek, herhangi bir uyarıcı levha olmadığı ve çukuru fark etmeyerek çukura düşüyor. Arkasından gelen aracın altında kalarak can veriyor. Biz bu noktada sorumlu kişilerden şikayetçi olacağımızı belirttik. İGDAŞ burada bir kazı çalışması yapıyor. Bunu kapatmakla yükümlü olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediye burada her hangi bir kapatma çalışması yapmıyor. Çalışma esnasında ve çalışma sonrasında buraya herhangi bir uyarıcı levha yerleştirmiyor. Bunu yerleştirmediği için babamda çukuru fark etmeyerek, dengesini kaybederek çukura düşüyor, arkasından gelen aracın altında kalıyor" dedi.

"Kusuru babamın dikkatsiz kullanmasına değil, belediyenin önlem almamasına bağlıyoruz"

Kaza sonrası çukurun kapatıldığını söyleyen Muhammed Musa Kaba, "Belediye, kazanın olduğu gün birkaç saat sonra buraya gelip çukuru kapatmaya çalışıyor. Belediye ekipleri, kazadan 20 gün sonra çukuru kapatıyor. Babama çarpan araç, takip mesafesini korumadığı için kusurlu bulunuyor, babamı bu yüzden altına alıyor, kaza bu şekilde gerçekleşiyor. Karşı tarafa yüzde 75 kusur verilmiş. Yüzde 25'te babama dikkatsiz araç kullanmaktan kusur verilmiş. Buradaki kusuru babamın dikkatsiz kullanmasına değil, belediyenin önlem almamasına, sorumsuzluğuna bağlıyoruz. Herhangi bir uyarı levhası olmamasına bağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de açık sorumluluğu bulunmaktadır"

Adalet arayışlarına devam edeceklerini söyleyen Aile Avukatı Ahmet Bülbül, "Avukat Ahmet Bülbül, "Kaza tespit tutanağına göre takip mesafesine uymayan araç sürücüsüne yüzde 75 oranında kusur veriliyor. Müvekkilimin babası, Abdülkerim Kaba'ya ise dikkatsiz araç kullandığı için yüzde 25 oranında kusur veriliyor. Biz bize verilen yüzde 25 kusuru kabul etmiyoruz. Çünkü müteveffa, dikkatsizliğinden ötürü motorundan düşmüyor. Burada belediyenin kapatmadığı, herhangi bir önlem almadığı, uyarı levhası koymadığı çukur yüzünden müteveffa motorundan düşüyor. Burada takip mesafesine uymayan araç sürücüsünün yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de açık sorumluluğu bulunmaktadır. Kamera kayıtlarıyla da bu durum ortadadır. Hemen kazanın ardından büyükşehir belediyesi buraya gelip çukuru kapatmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İmam Kaba'nın Ölümünde İBB'nin İhmali İddia Ediliyor - Son Dakika

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