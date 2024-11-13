İnce'ye Suçlama Davası Devam Ediyor

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sahte dekont ve cinsel içerikli görüntüleri yaydıkları suçlamasıyla 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katılırken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim katılmadı. Mahkeme başkanı, taraflar arasındaki uzlaşma görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığını bildirerek, bazı sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı yazılı olarak savunma verdiklerini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanunun 7 Kasım'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini, burada yer alan hakaret suçları yönünden ön ödeme getirildiğini ifade ederek, söz konusu kanunun Resmi Gazete'de henüz yayımlanmaması nedeniyle derdest dosyada uygulanıp uygulanmaması konusunda tereddüt bulunması nedeniyle mahkemenin değerlendirmesini ve uygulanmaması durumunda esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda sanıklar hakkında karar verilmesini talep etti.

Duruşmada söz alan Serim'in avukatı, "Resmi Gazete'de yayımlanmayan bir kararın uygulanması yargıya dışarıdan müdahale anlamına gelir. Bu hukuka aykırıdır. Mevcut kanunlar üzerinden yargılama yapılmalıdır" dedi.

Mahkeme hakimi de, "Yeni bir kanun geldiğinde sanıklar adına uyarlama yargılaması yapmak zorunda kalıyoruz ne yazık ki. Bakanlık bürokratlarınca da 9. Yargı Paketi'nin cuma gününe kadar Resmi Gazete'de yayımlanmasının beklenildiğini öğrendik" diye konuştu.

İnce'nin avukatları, sanıkların iddianamede yer alan suçlar kapsamında cezalandırılmasını talep etti. 9. Yargı Paketi olarak adlandırılan kanuni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra celse arasında res'en incelenerek, usul anlamında gün beklenmeksizin gereğinin uygulanmasına karar veren hakim, getirilen hükümlerin davayı etkilememesi halinde de davanın karar için incelemeye alınmasına hükmetti. Duruşma 29 Ocak 2025 tarihine ertelendi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim'in adına düzenlenmiş sahte dekont ve sosyal medya paylaşımlarını yaydıkları öne sürülen 12 sanık hakkında 'sahte özel belgeyi bilerek kullanmak', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. - ANKARA