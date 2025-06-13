İncirliova\'da Zeytinlik Yangını

Aydın'ın İncirliova ilçesinde zirai alanda çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü.

Yangın, Karabağlar Mahallesinin alt kesiminde bulunan zirai alanda çıktı. Alevleri ve dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zeytinlik alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile geniş alana yayılmadan söndürüldü. Yangında bir itfaiye eri hafif şekilde yaralanırken zeytin ağaçları zarar gördü. Jandarma ekipleri, olaya ilişkin araştırma başlattı. - AYDIN