Bursa'nın İnegöl ilçesinde evin bahçesinden bisiklet çalan şüpheli kameraya yakalandı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Ali Çilek Sokakta meydana geldi. Apartmanın bahçesine giren şüpheli, bahçedeki bisikleti alıp binerek kaçtı. O anlar yan binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Bisiklet Hırsızı Kamerada - Son Dakika
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