İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

02.07.2024 17:44
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yeniceköy Mahallesi'ne seyir halinde olan yabancı uyruklu Gbetolossi Thibaut (32) yönetimindeki 16 KPM 07 plakalı otomobil, önünde seyreden ve dönüş yapmakta olan sürücü Hasan K. (38) yönetimindeki 16 ASE 975 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüjdeki ağacı devirerek dururken, diğer araç sürüklendi. Kaza sonucu yabancı uyruklu sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile beraber İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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