İnegöl\'de Kamyon Devrilme Tehlikesi Yarattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan bir kamyonun yıkılmak üzere ilerlemesi, sürücülere ve çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Olay, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 ABY 484 plakalı kamyonun kasasında bulunan yükün dengesiz olması ve aracın yan yatmaya yakın bir şekilde seyretmesi dikkat çekti. Kamyonun her an devrilecekmiş gibi ilerlemesi, trafikteki diğer sürücülerin paniklemesine sebep oldu.

Vatandaşlar, bu tehlikeli durumu cep telefonlarıyla kaydederken, olay sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde kamyonun sağa doğru ciddi bir şekilde yatmış olduğu ve sürücünün hiçbir önlem almadan yoluna devam ettiği görülüyor. - BURSA