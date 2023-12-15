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İnegöl'de kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de kaza: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.

İnegöl\'de kaza: 1 yaralı
15.12.2023 - 12:54,  Güncelleme: 12:55
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30'da Süleymaniye Mahallesi'nde Çakmak ile Hazine sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hazine Sokak'tan çıkan Yavuz Ö. (40) yönetimindeki 34 GNC 895 plakalı otomobil, Çakmak Sokak'tan gelen Emre A. (43) idaresindeki 16 BDG 413 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücü Emre A. yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de kaza: 1 yaralı - Son Dakika


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