İnegöl\'de Kaza: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa A. (62) yönetimindeki 16 BDC 402 plakalı kamyona, arkasında seyir halinde olan Selim C. (48) yönetimindeki 11 DL 257 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan Sevinç A. (53), Halil C. (16), Yazgül U. (35) ve Ayşe T. (57) yaralandı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA