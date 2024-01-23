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İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, imalathanede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İnegöl\'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
23.01.2024 - 12:56,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin 3. katında yangın çıktı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Çalışkan Sokak üzerinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana geldi. Kısa süre içerisinde büyüyen yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışma sonrası söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, imalathanede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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