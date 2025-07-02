Bursa'nın İnegöl ilçesinde scooter kullanan çocuğa çarpan otomobil, üzerinden geçti gitti. Ağır yaralanan çocuğun kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Baykoca Mahallesi TOKİ 2. Etap konutları Çamlıca sokakta meydana geldi. Sokakta seyreden Yakup G. (37) yönetimindeki 16 Y 8203 plakalı otomobil, sokakta scootera binen 4 yaşındaki Ömer Asaf K.'ya çarpıp üzerinde geçti. Ağır yaralanan çocuk, kendine çarpan araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Scooter Kullanan Çocuğa Araç Çarptı - Son Dakika
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