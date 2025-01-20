İnegöl'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

İnegöl\'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.

20.01.2025 17:33
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sanayi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Nurullah Y. (34) bir süre önce araç kiralayan müşterisi Fırat D.'den (18) imzaladığı senedi ödemesini istedi. Nurullah Y., ödeme yapmayan Fırat D.'yi avukata verdi. Fırat D., 16 AVM 933 plakalı aracıyla gezerken Nurullah Y. ile karşılaştı. İki şahıs arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Nurullah Y. kaldırım taşıyla araca vurarak zarar verdi. Fırat D. ise tabancayla ateş ettiği Nurullah Y.'yi bacağından yaraladı. Şüpheli yaya olarak kaçarken, yaralı ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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