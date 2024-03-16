Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğum zamanı gelen kedi, hastanenin doğumhane merdivenlerinde doğum yaptı.
İnegöl Devlet Hastanesine giren bir kedi, yer aramaya başladı. Doğumhane bölümü merdivenleri girişine yatan kedi, hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarının gözleri önünde doğum yapmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar İnegöl Belediyesini Veteriner İşlerine haber verdi. Henüz bir yavru dünyaya getiren kedi, ekiplerce alınıp sağlıklı doğum yapması için İnegöl Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezine götürüldü.
3 yavrusu dünyaya geldi
Merkezde devam eden doğum sonucu kedinin 3 yavrusu dünyaya geldi. Veteriner ekiplerince yapılan tetkikler sonucu yavruların ve annenin kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Veteriner Hekim Aziz Muhammedoğlu, "Doğum yapmak üzere olan kediyi ekiplerimiz aldılar, getirdiler. Doğumu bizim kontrolümüzde gerçekleşti. Şu anda anne ve yavrularının sağlıkları gayet iyi durumda" dedi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl Devlet Hastanesinde Kedi Doğum Yaptı - Son Dakika
Bayrampaşa'da bir şahıs, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle hesaplarını kiralayan 4 şüpheliye, 4 buçuk milyon lira havale yaptırdı. Dolandırılan şahısın ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı ve şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamasından banka hesaplarını kiraladıkları ortaya çıktı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, özel halk minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Afyonkarahisar'da belde belediye başkanının makam aracına izinsiz binen 5 genç, aracın motor kaputunu açıp fotoğrafını çekerek olay yerinden uzaklaştı. Başkanın iddiasına göre gençler, araca izleme cihazı yerleştirmek için düzenek hazırlamak amacıyla olayı gerçekleştirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?