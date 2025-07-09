İngiltere'deki Postane Skandalı: 13 İntihar - Son Dakika
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İngiltere'deki Postane Skandalı: 13 İntihar

09.07.2025 14:04
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Postane skandalında 1999-2015 arası 13 kişinin intihar ettiği ve bin çalışanın mağdur olduğu açıklandı.

İngiltere'de 1999-2015 yılları arasında hatalı yazılım nedeniyle yaklaşık bin çalışanın haksız yere mahkum edildiği postane skandalında 13 kişinin intihar etmiş olabileceği ortaya çıktı.

İngiltere'de 1999-2015 yılları arasında hatalı yazılım nedeniyle yaklaşık bin postane çalışanın haksız yere mahkum edildiği postane skandalına ilişkin bir kamu soruşturmasının ilk bulguları Salı günü açıklandı. Buna göre, postane skandalı nedeniyle en az 13 kişinin hayatına son verdiği, 53 kişinin de intiharı düşündüğü belirtildi. Çok sayıda çalışanın ciddi şekilde hastalandığı kaydedilen skandal ülke tarihinin "en büyük adalet skandallarından biri" olarak kabul ediliyor. Soruşturma Başkanı Wyn Williams, devlete ait postanenin yöneticilerinin, Japon Fujitsu şirketi tarafından sağlanan bilgisayar sisteminin hatalara açık olduğunu bildiklerine ya da bilmeleri gerektiğine kanaat getirdiğini söyledi. Williams, ancak buna rağmen kamuoyuna sistemin hatasız olduğu yönünde yanlış bilgi verildiğini aktardı. Williams, raporun 162 sayfalık ilk cildinde, mağdurlar için "tam ve adil" tazminat sağlanması için acil adımlar atılması gerektiğini belirtti. Tam olarak kaç kişinin etkilendiğinin belirlenmesinin mümkün olmadığını belirten Williams, 4 ayrı tazminat programı kapsamında yaklaşık 10 bin kişinin hak sahibi olduğunu söyleyerek, "Binlerce kişi ciddi mali kayıplara uğradı. Pek çok işletme ve ev kaybedildi, iflaslar yaşandı, evlilikler ve aileler dağıldı" dedi. "Ne yazık ki, intihara sürüklendiği söylenen insanlar hakkında da tanıklıklar dinledim" diyen Williams, raporda küçük meblağlardan sorumlu tutulanlardan haksız yere hapis yatan, ağır şekilde hastalanan ya da umutsuzluğa sürüklenip intihar eden kişilere kadar 17 kişinin anlattıklarının detaylandırıldığını aktardı.

Postane Müdürü Griffiths, 2013 yılında intihar etti

Soruşturmanın talebi üzerine, postane yetkilileri ailelerinin intihar ettiğini bildirdiği 6 eski postane müdürünü tespit etti. Ayrıca, postane müdürü olmayan ancak hatalı açıklar nedeniyle intihar ettiği bildirilen 7 kişi daha olduğu belirtildi. Onlardan biri olan Postane Müdürü Martin Griffiths, 2013 yılında hesaplarındaki eksiklikler nedeniyle işten çıkarılacağını öğrendikten sonra bir otobüsün önüne atlayarak intihar etti.

İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, raporun yayımlanmasının, mağdur alt postane müdürleri ve aileleri için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Mağdur alt postane müdürlerine tam, adil ve hızlı tazminat sağlanmasını taahhüt ediyorum" dedi.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 226 duruşma gerçekleştirilirken 298 tanık sorgulandı. Postanenin rolüne dair değerlendirmenin yer alacağı raporun ikinci cildinin daha sonra yayımlanması bekleniyor. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İngiltere'deki Postane Skandalı: 13 İntihar - Son Dakika

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