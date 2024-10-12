İnşaat işçisi 7. kattan düştü

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7. Kattan merdiven boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te çalışmak için çıktığı inşaatın 7. Katından merdiven boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Ertuğrulgazi mahallesinde bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, çalışmak için çıktığı 7. kattan dengesini kaybeden 59 yaşındaki Veysel Durmaz, merdiven boşluğunda bulunan zemine düştü. İnşaatta bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 59 yaşındaki Veysel Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Durmaz'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazesi yakınlarına teslim edildi

Çalışmak için çıktığı inşaatın 7. Katından merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 59 yaşındaki Veysel Durmaz'ın cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.