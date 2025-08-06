İnşaatta Düşen Kişi Yaralandı

Eskişehir'de inşaat halindeki binada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen bir kişi yaralandı.

Olay, Sazova Mahallesi Cafer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.S. (41) isimli şahıs, henüz bilinmeyen sebeple inşaat halindeki bir binanın içine girdi. Binada yürürken dengesini kaybeden şahıs, 2 metre yükseklikteki asansör boşluğundan beton zemine düşerek yaralandı.

Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR