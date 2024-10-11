İnşaattaki strafor köpükler yandı, gökyüzünü dumanlar kapladı - Son Dakika
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İnşaattaki strafor köpükler yandı, gökyüzünü dumanlar kapladı

İnşaattaki strafor köpükler yandı, gökyüzünü dumanlar kapladı Antalya'da bir inşaattaki strafor köpük yangını sonucu gökyüzü siyah dumanlar kapladı.

11.10.2024 21:57
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İnşaattaki strafor köpükler yandı, gökyüzünü dumanlar kapladı

ANTALYA - Antalya'da bir inşaattaki strafor köpük yangını sonucu gökyüzü siyah dumanlar kapladı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken yangın anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Yangın, 11.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi üzerindeki inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat içerisinde işçilerin çalışmaları esnasında strafor köpükler henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü bir anda tutuştu. Dumanların kısa sürede yayılarak gökyüzünü sarması üzerine, 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonucunda inşaatın bir kısmı tamamen yanarak kül olurken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

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