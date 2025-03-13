Interpol\'un Aradığı Firari İzmir\'de Yakalandı

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Almanya yetkili makamlarınca iade talebi bulunan firari, İzmir'in Urla ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çeşme Büro Amirliği ekipleri, Urla ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda durdurulan bir şüphelinin yapılan incelemede İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan, kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasının bulunduğu ve Almanya yetkili makamlarınca iade talebi bulunan D.S. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan D.S., emniyetteki işlemlerinin ardından iadesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. - İZMİR