İntihar Girişimindeki Adam Kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 40 metre yükseklikteki falezlerin kenarında kendisine kesici aletle zarar verip intihar girişiminde bulunan adam polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu ikna edilerek kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Denize bakan falezlerin en uç noktasına oturan U.K.(42), kendine kesici aletlerle zarar verdi. Kanlar içinde kalan şahıs, dengesini kaybetme riskiyle ölümle burun buruna geldi. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisler dakikalarca ikna etmeye çalıştı

Dört polis memuru ve iki itfaiye eri, falezlerin kenarına yaklaşarak U.K.'yi sakinleştirmeye çalıştı. U.K.'nin, "Çoluğuma çocuğuma rezil oldum, 90 kilo adamdım şu halime bak, çaresizlik nedir bilir misin?" sözleri yürekleri burktu. Yaklaşık 45 dakika süren ikna çalışmaları sırasında, polisler temkinli bir şekilde U.K.'ye yaklaşarak onu güvenli alana çekmeye çalıştı.

Polis ekiplerinin sabırlı yaklaşımı sonuç verdi ve U.K. ikna edilerek bulunduğu tehlikeli noktadan uzaklaştırıldı. Güçlükle ayağa kalkan U.K., polisler tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. U.K., tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA