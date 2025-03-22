İpek Elif Atayman Adliyede Görüntülendi

İfadesi tamamlanan sanıklar adliye koridorlarında görüntülendi

İSTANBUL - MEDYA A.Ş.'nin eski yöneticisi İpek Elif Atayman, ifadesinin ardından polis eşliğinde adliye koridorunda görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 90 kişinin, "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları çerçevesinde adliyeye sevk edilen 91 kişinin ifade işlemleri devam ediyor. İfade işlemi tamamlanan MEDYA A.Ş.'nin eski yöneticisi İpek Elif Atayman polis eşliğinde adliye koridorunda görüntülendi.