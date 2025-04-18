İpsala'da 17 KG Esrar Yakalandı

İpsala Sınır Kapısı'nda 17 kilogram esrar yakalandı

EDİRNE - İpsala Sınır Kapısı'nda cipin altına gizlenen 17 kilogram esrar ele geçirildi.

Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a giden cip, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durduruldu ve yoğunluk tespit edilen araç x-ray taramasına sevk edildi.

Narkotik köpek tepki verdi

Yoğunluk belirlenen bölümlerde narkotik köpeğin de katılımıyla arama yapıldı. Aracın taban ve koltuk arasına yapılan gizli bölgede 17 kilogram esrar ele geçilirken, sürücü gözaltına alındı.