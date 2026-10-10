İpsala'da Yunanistan'dan gelen minibüste 65 kilo 112 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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İpsala'da Yunanistan'dan gelen minibüste 65 kilo 112 gram uyuşturucu ele geçirildi

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İpsala\'da Yunanistan\'dan gelen minibüste 65 kilo 112 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaparak İpsala Gümrük Sahası'na gelen minibüste Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede 65 kilo 112 gram skunk esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'deki İpsala Gümrük Sahası'nda bir minibüste 65 kilo 112 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaparak İpsala Gümrük Sahası'na gelen bir minibüste Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede 65 kilo 112 gram skunk esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat MüdürlüğüYunanistanUyuşturucuGüvenlikİnceleme3. SayfaTürkiyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: İpsala'da Yunanistan'dan gelen minibüste 65 kilo 112 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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