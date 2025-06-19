İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı: 65 Yaralı - Son Dakika
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İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı: 65 Yaralı

İran\'dan İsrail\'e Füze Saldırısı: 65 Yaralı
19.06.2025 10:59
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İran, İsrail'in Ramat Gan, Holon ve Beerşeva kentlerine balistik füze saldırısı düzenledi. 65 kişi yaralandı.

İran güçlerinin İsrail'in Tel Aviv bölgesine bağlı Ramat Gan kenti ile Holon ve Beerşeva kentlerine düzenlediği balistik füze saldırılarında 65 kişi yaralandı. İran balistik füzeleri, Ramat Gan'da borsa binasına ve Beerşeva'da Soroka Hastanesi'ne isabet etti.

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar aralıksız devam ediyor. İsrail güçlerinin gece saatlerinde düzenlediği saldırılara İran'dan misilleme geldi. İran güçleri, sabahın erken saatlerinde İsrail'in Tel Aviv bölgesine bağlı Ramat Gan kenti ile Holon ve Beerşeva kentlerine baslitik füze ile saldırı düzenledi. İran balistik füzeleri, Tel Aviv bölgesine bağlı Ramat Gan şehrinde borsa binasına ve Beerşeva kentinde Soroka Hastanesi'ne isabet etti.

Hastanenin bir katı dün boşaltılmıştı

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom tarafından yapılan açıklamada, İran saldırılarında 3'ü ağır olmak üzere 65 kişinin yaralandığı belirtildi. Soroka Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, hastanenin çeşitli bölümlerinde yapısal hasar oluştuğu bildirildi. Hastanenin bir katının dün boşaltıldığı aktarıldı. Hastanede yaralanan olmadığı öğrenildi.

"Saldırının hedefi, IDF'e ait komuta ve istihbarat karargahı ile askeri istihbarat kampıydı"

İran medyası, Beerşeva'daki saldırının hedefinin "İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) ait bir komuta ve istihbarat (IDF C4i) karargahı ile Gav-Yam Teknoloji Parkı'nda bulunan bir askeri istihbarat kampı" olduğu aktarıldı. Haberde, "Hastane yalnızca patlama dalgasına maruz kaldı ve ciddi bir hasar almadı; ancak askeri altyapılar, kesin ve doğrudan hedef alındı" ifadeleri yer aldı.

İran'dan İsrail'e 30 balistik füze

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "İran bu sabahki saldırıda İsrail'e yaklaşık 30 balistik füze fırlattı. Füzeler, Beerşeva'daki Soroka Hastanesi, Holon ve Ramat Gan'a isabet etti" denildi.

" Tahran'daki zorbalardan bunun tam hesabını soracağız"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran saldırısının ardından yaptığı açıklamada, İran'ın saldırısına karşılık verileceğini belirterek, "İran'ın terörist zorba rejimi, Beerşeva'daki Soroka Hastanesi'ni ve ülkenin merkezindeki sivil nüfusu hedef alarak füze saldırısı düzenledi. Tahran'daki zorbalardan bunun tam hesabını soracağız" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hastane, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı: 65 Yaralı - Son Dakika

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