İran'ın İsrail'e Füze Saldırısı: 4 Yaralı

İran, İsrail'e düzenlediği yeni füze saldırısında en az 4 kişi yaralandı. İran basını, saldırıda İsrailli silah şirketi Rafael'e ait bir fabrikanın vurulduğunu iddia etti.

İran ve İsrail arasında 13 Haziran'dan bu yana karşılıklı olarak saldırılar devam ediyor. İran, İsrail'e yeni füze saldırısı düzenledi. İsrail hava savunma sistemleri bazı füzeleri engellemekte başarısız olurken, İsrail'in Hayfa kentinde bazı noktalara füze düştü.

İran'ın düzenlediği füze saldırısında Hayfa'da en az 4 kişi yaralandı. Füze düşen bölgelere çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Füzelerin isabet ettiği noktalarda yangınlar çıktı.

İran basını, saldırıda İsrailli silah şirketi Rafael'e ait bir fabrikanın vurulduğunu belirtti. - TEL AVİV