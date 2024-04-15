Hayat pahalılığından bahseden Hakan Ural, kendisini eleştiren Özgür Demirtaş\'a verdi veriştirdi, ünlü ekonomistten yanıt gecikmedi

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Şehirdeki Arapça tabelalar bir bir sökülüp atılıyor

Bir televizyon programında İran- İsrail savaşıyla ilgili yorum yapmasıyla sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren, bir programda ise hayat pahalılığıyla ilgili sözleri gündem olan Hakan Ural'ı Prof. Dr. Özgür Demirtaş eleştirdi. Ural'ın Demirtaş'a hakareti sonrası ise ünlü ekonomistten yanıt gecikmedi.

HAKAN URAL, ÖZGÜR DEMİRTAŞ'A HAKARET ETTİ

Ekonomist Demirtaş, Hakan Ural'ın hayat pahalılığı yorumuna, sosyal medya hesabı üzerinden geri vitesi tanımlayan 'R' harfiyle cevap verdi. Demirtaş'ın yorumuna üstüne sinirlenen Ural, Kanal D ekranlarında bir program sırasında Özgür Demirtaş'a hakaret ederek "Sen nasıl bir geri zekalısın!" dedi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş

"AİLE TERBİYEM YANIT VERMEME İZİN VERMİYOR"

Özgür Demirtaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ural'a tepki göstererek, "Hakan Ural bana ağza alınmayacak hakaretler etmiş. Aile terbiyem yanıt vermeme izin vermiyor. Sadece kendisini anlatmış diyebilirim. Askerlik konusuna gelince: Öz babası askerden kaçmak için sahte çürük raporu aldığını söylemiş. Başka söze gerek yok." ifadelerini kullandı.