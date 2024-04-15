Hayat pahalılığından bahseden Hakan Ural, kendisini eleştiren Özgür Demirtaş'a verdi veriştirdi, ünlü ekonomistten yanıt gecikmedi - Son Dakika
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Hayat pahalılığından bahseden Hakan Ural, kendisini eleştiren Özgür Demirtaş'a verdi veriştirdi, ünlü ekonomistten yanıt gecikmedi

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Televizyon yorumcusu Hakan Ural, hayat pahalılığı sözleriyle ilgili kendisini eleştiren ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a hakaret etti. Demirtaş ise yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Ural'a tepki göstererek, "Hakan Ural bana ağza alınmayacak hakaretler etmiş. Aile terbiyem yanıt vermeme izin vermiyor. Sadece kendisini anlatmış diyebilirim." dedi.

15.04.2024 16:54  Güncelleme: 17:53
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Bir televizyon programında İran- İsrail savaşıyla ilgili yorum yapmasıyla sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren, bir programda ise hayat pahalılığıyla ilgili sözleri gündem olan Hakan Ural'ı Prof. Dr. Özgür Demirtaş eleştirdi. Ural'ın Demirtaş'a hakareti sonrası ise ünlü ekonomistten yanıt gecikmedi.

HAKAN URAL, ÖZGÜR DEMİRTAŞ'A HAKARET ETTİ

Ekonomist Demirtaş, Hakan Ural'ın hayat pahalılığı yorumuna, sosyal medya hesabı üzerinden geri vitesi tanımlayan 'R' harfiyle cevap verdi. Demirtaş'ın yorumuna üstüne sinirlenen Ural, Kanal D ekranlarında bir program sırasında Özgür Demirtaş'a hakaret ederek "Sen nasıl bir geri zekalısın!" dedi.

Hayat pahalılığından bahseden Hakan Ural, kendisini eleştiren Özgür Demirtaş'a verdi veriştirdi, ünlü ekonomistten yanıt gecikmedi
Prof. Dr. Özgür Demirtaş

"AİLE TERBİYEM YANIT VERMEME İZİN VERMİYOR"

Özgür Demirtaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ural'a tepki göstererek, "Hakan Ural bana ağza alınmayacak hakaretler etmiş. Aile terbiyem yanıt vermeme izin vermiyor. Sadece kendisini anlatmış diyebilirim. Askerlik konusuna gelince: Öz babası askerden kaçmak için sahte çürük raporu aldığını söylemiş. Başka söze gerek yok." ifadelerini kullandı.

İran-İsrail savaşını yorumlayan Hakan Ural, kendisini eleştiren Özgür Demirtaş'a verdi veriştirdi, ünlü ekonomistten yanıt gecikmedi

NE OLMUŞTU?

Televizyon yorumcusu Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında, "2 tane döner aldım. Oğlum dedim, iki porsiyon döner 1370 TL olur mu? İçim parçalanarak verdim, mekanda yesem 1.600 TL. Çok pahalı abi her şey." demişti.

Hayat pahalılığından bahseden Hakan Ural, kendisini eleştiren Özgür Demirtaş'a verdi veriştirdi, ünlü ekonomistten yanıt gecikmedi
Hakan Ural

İRAN-İSRAİL SAVAŞINI YORUMLAMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

İran'ın İsrail'e kamikaze İHA ve balistik füzelerle saldırısı sonrası bir televizyon programında gelişmeye ilişkin yorumlar yapan televizyon yorumcusu Hakan Ural'ın savaşla ilgili "Bir akıl var, var ama. Kurguluyor oynuyor, kurguluyor oynuyor." sözleri dikkat çekmişti. Ural'ın televizyon ekranında savaşı yorumlaması bir süre sosyal medyada çok konuşulanlar arasına da girmişti.

Hayat pahalılığından bahseden Hakan Ural, kendisini eleştiren Özgür Demirtaş\'a verdi veriştirdi, ünlü ekonomistten yanıt gecikmedi
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa Hayat pahalılığından bahseden Hakan Ural, kendisini eleştiren Özgür Demirtaş'a verdi veriştirdi, ünlü ekonomistten yanıt gecikmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Mustafa Akhan: Dünyanın en önemli finans profesörlerinden biri ne laf atıyor insan önce bi kendine bakar 437 63 Yanıtla Abdullah Çelik: Hakan ural ciddiye alınacak biri değil simit tir 197 42 huseyin ergun: Dünyanın en önemli ekonomi uzmanı benzetmesi sizin avuntunuz. Kapitalizm uzmanı demeniz daha doğru. 26 55 suna genç: en ünlüymüş! adam sen gibileri ayakta uyutuyor, milyonlarca serveti var şirketleri var ama vergi levhası sürekli zarar gösteriyor. 25 15
  • Depechs Modes: Bu Urali neden bu kadar ciddiye alıyorsunuz Kimki likayati nedir eğitimi nedir babası bile kabul etmedi 394 65 Yanıtla Gökmen Karaçay: aslında bı nevi pij sayılıyor 102 38
  • Selim Ünal: Hiç okula gitmemiş okur yazarlığı olmayan biri bile hakan uraldan daha kültürlü. Kendisini fasulyeden nimet sanıyor cip boş konuşuyor. 268 68 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz: Özgürde herşe cvb verme peşinde çok bilgili becerikli olsaydın parti baikanı tcmb başında olursun sosyal medya trollugu işe yaramaz 85 201 Yanıtla
  • Fatih Ersan: Adam kayırmacanın, liyakatsizliğin ve adaletin olmadığı ülkelerde Hakan Ural gibi tek hücreliler adam yerine konur. 234 44 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Allahım kimlere ne hallere kaldık Yarabbi .. sen git milletin kıyafetini nereye gittiğini yorumla .. 238 32 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hayat pahalılığından bahseden Hakan Ural, kendisini eleştiren Özgür Demirtaş'a verdi veriştirdi, ünlü ekonomistten yanıt gecikmedi - Son Dakika
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