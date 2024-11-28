İşçi Servisi Tarlaya Uçtu: 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İşçi Servisi Tarlaya Uçtu: 6 Yaralı

Geniş Video İzle

Burdur'da işçileri taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak tarlaya uçtu, 6 kişi yaralandı.

28.11.2024 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşçi servisi tarlaya uçtu: 1'i ağır 6 yaralı

BURDUR - Burdur'un Yeşilova ilçesi Salda Köyü yakınlarında güneş paneli santrali işçilerini taşıyan servis aracının kontrolden çıkarak tarlaya uçtuğu kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza gece saat 22.20 sıralarında Burdur'un Yeşilova ilçesi Salda Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çuvallı köyünde bulunan güneş enerji santralinde çalışan işçileri taşıyan İbocan A.idaresindeki 52 ACP 960 plakalı Volkswagen markalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp tarlaya uçtu. Kazada sürücü İbocan A. ağır yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan Necip B.(22), Sefa S.(23), Yunus E.Y.(18), Aslan T.ve Yusuf G.yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araç içerisinden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili incelme başlatıldı.

İşçi Servisi Tarlaya Uçtu: 6 Yaralı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Servis aracı, Jandarma, Yeşilova, 3-sayfa, Olaylar, Burdur, Ulaşım, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İşçi Servisi Tarlaya Uçtu: 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı
12:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var?
11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
17:58 Savcı Yavuz Engin’den ’Yenidoğan’ çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt Savcı Yavuz Engin'den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt
17:52 Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
17:41 Vollkan Demirel’den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk’a bomba cevap Vollkan Demirel'den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk'a bomba cevap
17:38 2017’de çalınmıştı Bin 600 yıllık mezar steli Ankara’da bulundu 2017'de çalınmıştı! Bin 600 yıllık mezar steli Ankara'da bulundu
17:26 Beşiktaş’ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 13:16:10. #1.13#
SON DAKİKA: İşçi Servisi Tarlaya Uçtu: 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.