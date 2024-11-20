İşitme Engelli Çift İlk Kez Aynı Anda Duydu - Son Dakika
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İşitme Engelli Çift İlk Kez Aynı Anda Duydu

Gaziantep'te doğuştan işitme engelli çift, koklear implantla ilk kez birlikte duymaya başladı.

20.11.2024 17:59
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İşitme engelli karı-koca, aynı anda hayata kulak verdi

3 çocuk sahibi çift, ilk kez aynı anda duymaya başladı, duygu dolu anlar yaşandı

Koklear implant operasyonu ile hayata kulak verdiler

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan ve doğuştan işitme engelli olan Hülya-Serdar Çeliktürk çifti, şehir hastanesinde gerçekleştirilen başarılı koklear implant operasyonu ile ilk kez aynı anda duymaya başladı. İlk kez aynı anda hayata kulak veren karı-koca ile ailesi duygu yoğunluğu yaşadı.

Gaziantep'te yaşayan ve doğuştan işitme engelli olan 3 çocuk sahibi Hülya - Serdar Çeliktürk çifti, birlikte hayata kulak vermek için pek çok hastane ve merkeze başvurdu. Başvurdukları yerlerde sonuç alamayan işitme engelli çift, son olarak 3 ay önce Gaziantep Şehir Hastanesi KBB Servisi'ne başvurdu.

Koklear implant operasyonu ile ilk kez aynı anda hayata kulak verdiler

Hastanede, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Seceattin Gülşen tarafından muayene ve tetkikleri yapılan Hülya-Serdar Çeliktürk çiftine koklear implant (biyonik kulak) operasyonu yapıldı. Gerçekleştirilen başarılı koklear implant operasyonu ile ilk kez duymaya başlayarak aynı anda hayata kulak veren karı-koca ile ailesi ise duygu yoğunluğu yaşadı.

"Bu ameliyatlar için hastanemiz bir merkez niteliğinde"

Yapılan operasyon bahseden ve hastanelerinin bu konuda önemli bir merkez olduğunu söyleyen Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, "Hastanemizde kohler implant ameliyatı gerçekleştirildi. Birbirini hiç duymayan işitme engelli çiftimize kulak burun boğaz kliniğimizde goller implant operasyonu yapıldı. Bu operasyon neticesinde ilk defa burada birbirlerini duydular. Ailesiyle birlikte bizler de çok duygulandık. Bu ameliyatlar için hastanemiz bir merkez niteliğinde. Ben bu anlamda hekimimizi ve kliniğimizi tebrik ediyorum" dedi.

"Bir ay önce çiftimize aynı anda koklear implant operasyonu yaptık"

Operasyon süreci ile ilgili bilgiler Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Seceattin Gülşen, "Çiftimiz bize yaklaşık 3 ay önce başvuruda bulundu. Karı-koca işitme engelli. Çok uzun yıllardır birbirlerini duyamıyorlardı. Zamanla işitme engellileri daha da arttıkça işitme cihazından fayda görmemeye başlamışlar. Biz de kendilerine koklear implant ameliyatı önerdik. Yaklaşık bir ay önce de çiftimize aynı anda bu ameliyatı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Cihazların aktivasyonunu yapınca birbirlerini duymaya başladılar"

Ameliyatın başarılı geçmesinin ardından çiftin ilk kez aynı anda duymaya başladığını belirten KBB Uzmanı Doç. Dr. Seceattin Gülşen, "Ameliyatımız başarılı geçti. Bugün de bu cihazların aktivasyonlarını yaptık. Dış parçalarını taktık ve birbirlerini duymaya başladılar. O anlar kendileri için de bizim için de ailesi içinde duygulu oldu. Bu açıdan biz de mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nin bu operasyonlar için önemli bir merkez olduğunu da belirten Gülşen, "Bölgede en fazla koklear implant yapılan hastane Gaziantep Şehir Hastanesi. Ülkemizde de sayılı merkezlerin başına gelmekteyiz. Yıllardır bu ameliyatları yapıyoruz. Binin üzerinde bir vaka tecrübemiz var. Sadece Gaziantep'ten değil Türkiye'nin dört bir yanından buraya hastalarımız gelmekte ve ameliyatlarını başarılı bir şekilde yapmaktayız. İnsanları tekrar sesle buluşturduğumuz için ve onların duymasına vesile olduğumuz için ekip olarak mutluyuz" şeklinde konuştu.

"Bugün kızım ilk kez bağırarak 'anne' dedi"

Kızının ilk kez duymaya başladığı an çok duygulandığını söyleyen anne Semra Danışman ise, "Çok duygulandım, çok mutlu oldum. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Kızım doğuştan beri işitme engelliydi. Kızımın ilk duyma anında çok duygulandım. Çok ağladım ama çok da mutlu oldum. Kızım daha önce bana zorlanarak anne demeye çalışıyordu ama bugün kızım ilk kez bağırarak 'anne' dedi. Bunu duyunca çok duygulandım. Bugünlere çok şükür. Hocamıza hastane yönetiminde herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Operasyon, Gaziantep, Teknoloji, 3-sayfa, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İşitme Engelli Çift İlk Kez Aynı Anda Duydu - Son Dakika

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