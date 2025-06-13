İşitme Engelli Nihal'in Katiline Ağır Ceza - Son Dakika
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İşitme Engelli Nihal'in Katiline Ağır Ceza

13.06.2025 14:38
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Nihal Babayiğit'in katili, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ailesi adalet için sevindi.

İşitme Engelli Nihal'in katiline ağırlıştırılmış ömür boyu müebbet

Acılı anne-baba: "Acımız büyük tek tesellimiz adalet yerini buldu"

ANTALYA - Antalya'da 2023 yılında yaşanan olayda İşitme engelli Nihal Babayiğit'in öldürülmesi olayının şüphelisi işitme engelli Mehmet Basık kasten öldürme suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılırken, kızları öldürülen anne-baba "Acımız büyük tek tesellimiz adalet yerini buldu" dedi.

2023 yılı Ekim ayında yaşanan olayda Serik ilçesinde yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit, 2022'de Batman'da yaşayan işitme engelli Mehmet Basık ile sosyal medyadan tanıştıktan kısa süre sonra ortadan kayboldu. Baba Vedat Babayiğit ile ayrı yaşadığı eşi Derya Yılmaz kızlarının Mehmet Basık ile Batman'da dini nikahla yaşamaya başladığını öğrendi. 2023 yılında 1 çocuk dünyaya getiren Nihal Babayiğit ile Mehmet Basık arasında anlaşmazlık çıktı. Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp, Serik'teki ailesinin yanına döndü.

Aileye video ve fotoğraflar gönderildi

Babayiğit'in ailesinin yanına dönmesinin ardından Mehmet Basık, 2023 yılının Ekim ayında Serik'e gelerek Nihal Babayiğit ile buluştuktan sonra Nihal Babayiğit ortadan kayboldu. Ailesi, Nihal Babayiğit'i ararken; 1 Mayıs'ta dayısı Ali Yılmaz'a ulaşan ve Mehmet Basık'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderirken, Basık'ın cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Babayiğit'in boynunda kan izleri ve yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Aynı videoda Mehmet Basık'ın Babayiğit'in kimliğini ve cep telefonunu da gösterdiği anlar yer aldı.

Batman'da yakalandı

Aile, bu video ve fotoğraflar üzerine Nihal Babayiğit'in hayatından endişe ettiklerini belirterek, polise başvurdu. Serik Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından 2 Mayıs'ta Batman'da gözaltına alınan Mehmet Basık ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Serik Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla cinayet şüphelisi Mehmet Basık'ın dini nikahla yaşadığı belirtilen işitme engelli Başak Genç'de Batman'da polis tarafından gözaltına alınarak getirildiği Serik'te 'Kasten öldürmeye azmettirmek' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yol kenarında kemikleri bulundu

Soruşturma kapsamında şüpheli Mehmet Basık, cumhuriyet savcısının talimatıyla tutuklu olduğu cezaevinden getirilerek yaptırılan yer gösterme sonucunda Serik- Belek kara yolu Eminceler mevkiinde, yol kenarındaki ağaçlıklar arasında yapılan aramada Nihal Babayiğit'e ait kemikler bulundu. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Basık'ın Kırşehir'den Serik'e gelerek Eminceler Mahallesi yol kenarında Nihal Babayiğit'le buluştuğu, yaşanan tartışma üzerine yanında getirdiği bıçakla öldürdüğü belirtildi.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi

İddianamede Basık'a, 'Kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu; diğer sanık Başak Genç'e ise 'tasarlayarak kadına karşı kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Davaya ilişkin duruşmalar Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 14 Mayıs'ta yapılan duruşmada üye hakimlerden birisinin dosyaya yeni atanması ve dosyayı yeterince inceleyemediği için karar açıklanması ertelendi.

İndirim uygulanmadı

Davanın dün görülen karar duruşmasında sanık Mehmet Basık'a 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası veren mahkeme heyeti herhangi bir indirim uygulamadı. Davada yargılanan diğer sanık Başak Genç beraat etti. Davanın ardından açıklama yapan sanık Başak Genç'in avukatı Hasan Sefa Erdoğan, olayda yaşananların çok büyük bir acı ve dram olduğunu belirterek, kızları öldürülen anne ve babaya başsağlığı diledi.

"Adalet yerini buldu"

Davayla kendi müvekkilinin suçsuzluğunun ortaya çıktığını söyleyen avukat Erdoğan, "Bu tarz dosyalarda hem aileler hem de kamuoyu duygusal olabiliyor. Ama hukuk duygularla değil, sabit, açık ve net delillerle ceza veriyor" dedi. Anne Derya Yılmaz ve baba Vedat Babayiğit'te mahkeme çıkışı yaptıkları açıklamada acılarının çok büyük olduğunu tek tesellilerinin adaletin yerini bulması olduğunu "Adalet yerini buldu. Bizim çanımız yandı, başkalarının ki yanmasın. Başka kızlar ölmesin" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İşitme Engelli Nihal'in Katiline Ağır Ceza - Son Dakika

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