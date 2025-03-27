İskelenin devrilmesi sonucu işçi yaralandı

Talihsiz işçi iskelenin devrilmesi sonucu yaralandı

BURSA - Bursa'da dış cephe yapan işçi, iskelenin devrilmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Doğanbey toplu konutlar C2 Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nizam Hacı (42), dış cephe çalışması sırasında iskelenin devrilmesi sonucu yaklaşık 10 metre yüksekten düştü. Acılar içerisinde yerde kalan talihsiz adamı gören arkadaşları durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İskelenin üzerine devrilmesi sonucu bacağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan 42 yaşındaki Nizam Hacı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.