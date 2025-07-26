İskenderun'da 2 Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun'da yüksek ateş şikayetiyle 7 askerin hastaneye başvurduğunu ve 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan 7 askerin yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını ve 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

"İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır"

Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Temmuz 2025 tarihinde; İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan yedi silah arkadaşımızın; yüksek ateş şikayeti ile tedavilerine Birinci Basamak Muayene Merkezinde başlanmış, müteakiben hastaneye sevk edilmişlerdir. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır."

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı hastanede tedavileri devam eden 5 askerin genel sağlık durumları iyi olduğunu bildirdi. Konuyla ilgili idari tahkikat başlatıldı. - ANKARA